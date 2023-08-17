Общество 17 августа 2023, 09:58 Музей транспорта Москвы представит выставку грузовиков Грузовую уборочную технику покажут на выставке в Москве с 22 по 25 августа Дептранс Москвы

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В столице с 22 по 25 августа пройдет выставка в «Крокус Экспо». Музей транспорта Москвы представит на ней свою уборочную технику, которая в разные годы работала на улицах города, сообщили в пресс-службе ведомства.

Экспозиция пройдет под названием «Интеравто 2023». Гости увидят тягач-эвакуатор МАЗ-ЗИЛ-200, тротуароуборочную машину ТУМ-975 и грузовое авто STAR 28.

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Кроме этого, в ведомстве уточнили, что в 2024-м откроют постоянную выставку таких экспонатов. Она будет работать в гараже по адресу: Новорязанская улица, дом № 27.

Каждый желающий может пополнить коллекцию и оставить свой след в истории создания музея. Экспозицию можно пополнить не только автомобилями, но и архивными материалами, чертежами и многим другим.