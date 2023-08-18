Общество 18 августа 2023, 13:58 Музей спецоперации предложили создать в Госдуме Депутат Слуцкий предложил создать музей специальной военной операции РИА «Новости»

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В России после завершения конфликта на Украине может появиться музей, посвященный спецоперации. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«После нашей скорой победы, которая положит конец происходящим на Украине чудовищным проявлениям, мы создадим музей СВО. Мы вместе делаем все возможное и невозможное для победы», — написал он.

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В пятницу в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе произошло награждение волонтеров медалями фракции ЛДПР.

Леонид Слуцкий / Telegram-канал Леонид Слуцкий / Telegram-канал

«Каждый день женщины и мужчины в тылу куют победу. Волонтеры закрывают все недостатки, которые выявились в системе снабжения вооруженных сил. Тысячи жизней детей сохранили благодаря волонтерам. Дома их очень ждут, они знают», — добавил депутат.

Ранее Слуцкий внес на рассмотрение в Госдуму законопроект об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции». Авторы инициативы предложили наградить тот город, который внес наибольший вклад в выполнение задач СВО.