Общество

27 декабря 2023, 12:43

Музей на атомной подводной лодке открылся в Кронштадте

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Советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» открылась для посещения в Кронштадте. Об этом сообщили на сайте телеканала «Санкт-Петербург».

Все утраченное оснащение специалисты воссоздали с максимальной исторической точностью. Выставка полностью интерактивная — все можно покрутить, потрогать и пощупать. В центре экспоната расположили капитанский мостик с пунктом управления корабля.

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Отмечается, что в официальном открытии экспозиции принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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