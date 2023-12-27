27 декабря 2023, 12:43
Музей на атомной подводной лодке открылся в Кронштадте
Советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» открылась для посещения в Кронштадте. Об этом сообщили на сайте телеканала «Санкт-Петербург».
Все утраченное оснащение специалисты воссоздали с максимальной исторической точностью. Выставка полностью интерактивная — все можно покрутить, потрогать и пощупать. В центре экспоната расположили капитанский мостик с пунктом управления корабля.
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Отмечается, что в официальном открытии экспозиции принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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