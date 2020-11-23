Музей могут создать в квартире Джигарханяна в центре Москвы

«Меня по-прежнему греет идея музея. Тем более что я подписал соглашение с Арменом Борисовичем. Он дал согласие, чтобы там был его музей, разрешил использовать его фотографии. Это была благодарность за то, что я предоставил ему пожизненное проживание. У меня есть видеозапись, где мы заключаем такой договор», — сообщил Растегин.

Бизнесмен добавил, что он успешный человек и денег ему хватает. Продавать эту квартиру нет нужды. Второй половиной недвижимости в центре Москвы владеет бывшая жена актера Татьяна Власова. С ней Растегин пока о музее не договаривался.

Собеседник поделился, что четкой концепции формата музея еще нет. Там могут проходить культурные мероприятия и творческие встречи для небольшого числа посетителей.

Армен Джигарханян умер в ночь на 14 ноября на 86-м году жизни. Перед смертью он несколько лет тяжело болел. Актера похоронили на Ваганьковском кладбище, рядом с дочерью.