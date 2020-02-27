Музей-квартиру разработчика гранатомета могут закрыть в Туле
Сейчас в квартире все так, как было больше ста лет назад. В ней со своей семьей жил известный разработчик оружия Симон Шейнин. Музей-квартира открыл свои двери в конце прошлого года, а в этом чиновники из местной администрации решили их закрыть.
«Муниципалитет не хочет тратить свои деньги, он хочет нас выгнать, на аукционе найти инвестора, инвестору отдать дом на 49 лет, чтоб инвестор вложил свои 20-25 миллионов и пользовался этим домом», — рассказал Михаил Шейнин, сын Симона Шейнина.
Трехэтажное здание, где до недавнего времени жила династия Шейниных, признали аварийным.
Дом № 6 на улице Металлистов — объект культурного наследия. Он охраняется государством. Отсюда до знаменитого тульского кремля рукой подать. Михаил Шейнин остерегается, что из памятника архитектуры сделают ресторан, отель или еще какое заведение. И основания для переживаний есть. Место, что называется, хлебное, ведь это самый центр города-героя.
Недалеко расположен оружейный завод, где и работал Симон Шейнин. Он создал подствольный гранатомет для автомата Калашникова, разрабатывал боеприпасы. Удостоен бесчисленных наград.
Подлинники патентов можно увидеть в музее. Они хранятся на полке в шкафу, куда когда-то их убирал сам знаменитый оружейник. Тут же на столе лежит книга отзывов, в ней слова благодарности. Вот только чиновники из администрации экспозицию не посещали. Считают, что создана она в корыстных целях.
«Администрация города Тулы обратилась в суд об изъятии жилого помещения и выплаты выкупной стоимости данному собственнику до расселения. Речь об открытии музея господином Шейниным не велась», — пояснила Татьяна Силаева, заместитель председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы.
А Михаил Шейнин, тем временем, стоит на своем. Никаких меркантильных планов на квартиру не имеет, все делает ради памяти отца.
«Мы хотим сохранить музей, чтоб музей был здесь, в этом месте. После того, что я вам рассказывал, этот музей должен быть здесь, иначе смысл пропадает», — отметил Михаил Шейнин, сын Симона Шейнина.
Шейнин провел свою экспертизу. Она показала, что дом не является аварийным. Но вот в местной прокуратуре после проверки угрозу для посетителей выставки нашли. Вопросы есть и к самой ценности экспозиции, ее в ближайшее время будут устанавливать эксперты.
Несмотря на то, что с точки зрения закона музей — это обычная квартира, сын оружейника заявил, что будет бороться до последнего и не позволит стереть память именитого отца.