Музей-квартиру разработчика гранатомета могут закрыть в Туле

Чиновники из Тулы планируют закрыть музей-квартиру разработчика гранатомета Симона Шейнина.

Сейчас в квартире все так, как было больше ста лет назад. В ней со своей семьей жил известный разработчик оружия Симон Шейнин. Музей-квартира открыл свои двери в конце прошлого года, а в этом чиновники из местной администрации решили их закрыть.

Источник фото: телеканал «360»

«Муниципалитет не хочет тратить свои деньги, он хочет нас выгнать, на аукционе найти инвестора, инвестору отдать дом на 49 лет, чтоб инвестор вложил свои 20-25 миллионов и пользовался этим домом», — рассказал Михаил Шейнин, сын Симона Шейнина.

Трехэтажное здание, где до недавнего времени жила династия Шейниных, признали аварийным.

Дом № 6 на улице Металлистов — объект культурного наследия. Он охраняется государством. Отсюда до знаменитого тульского кремля рукой подать. Михаил Шейнин остерегается, что из памятника архитектуры сделают ресторан, отель или еще какое заведение. И основания для переживаний есть. Место, что называется, хлебное, ведь это самый центр города-героя.

Недалеко расположен оружейный завод, где и работал Симон Шейнин. Он создал подствольный гранатомет для автомата Калашникова, разрабатывал боеприпасы. Удостоен бесчисленных наград.

Подлинники патентов можно увидеть в музее. Они хранятся на полке в шкафу, куда когда-то их убирал сам знаменитый оружейник. Тут же на столе лежит книга отзывов, в ней слова благодарности. Вот только чиновники из администрации экспозицию не посещали. Считают, что создана она в корыстных целях.

Источник фото: телеканал «360»

«Администрация города Тулы обратилась в суд об изъятии жилого помещения и выплаты выкупной стоимости данному собственнику до расселения. Речь об открытии музея господином Шейниным не велась», — пояснила Татьяна Силаева, заместитель председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы.

А Михаил Шейнин, тем временем, стоит на своем. Никаких меркантильных планов на квартиру не имеет, все делает ради памяти отца.

«Мы хотим сохранить музей, чтоб музей был здесь, в этом месте. После того, что я вам рассказывал, этот музей должен быть здесь, иначе смысл пропадает», — отметил Михаил Шейнин, сын Симона Шейнина.

Шейнин провел свою экспертизу. Она показала, что дом не является аварийным. Но вот в местной прокуратуре после проверки угрозу для посетителей выставки нашли. Вопросы есть и к самой ценности экспозиции, ее в ближайшее время будут устанавливать эксперты.

Несмотря на то, что с точки зрения закона музей — это обычная квартира, сын оружейника заявил, что будет бороться до последнего и не позволит стереть память именитого отца.