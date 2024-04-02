Общество 02 апреля 2024, 14:11 Музей истории Крымской железной дороги открылся в Симферополе

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Музей истории Крымской железной дороги начал принимать посетителей в Симферополе. На выставке представлены все этапы ее развития на полуострове, сообщил «Крым 24».

Отмечается, что гости музея смогут ознакомиться с экземплярами рельсов, документами и билетами, одеждой железнодорожников и предметами их работы.

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Как сообщил RT, в честь открытия культурного учреждения у здания высадили три кипариса для продолжения кипарисовой аллеи у железнодорожного вокзала.