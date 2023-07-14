Общество 14 июля 2023, 12:29 Музей городского хозяйства подготовил программу к Московскому урбанистическому форуму Музей городского хозяйства проведет 27 мероприятий на Московском урбанистическом форуме Сайт мэра и правительства Москвы

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Музей городского хозяйства разработал обширную программу к Московскому урбанистическому форуму, который пройдет на площадке в «Лужниках». Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

В период с 1 августа по 10 сентября экскурсоводы музея проведут 27 мероприятий, включая лекции и мастер-классы. Среди заявленных тем — «Анатомия города», «Малые реки Москвы», «История развития системы пешеходной навигации», «Мосты Москвы» и другие.

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Посетители в игровой форме познакомятся с рабочим процессом коммунальных служб столицы и узнают больше о функционировании современного мегаполиса.

Московский урбанистический форум пройдет в столице уже в 12-й раз. В рамках форума в Москве откроют Музей вредных привычек, проведут бесплатные тренировки Zumba Fitness и запустят специальный квест.