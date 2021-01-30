Музеи, театры и кафе открылись в Петербурге после ограничений

«С 30 января снимается ряд ограничений. Все предприятия общественного питания, включая расположенные в торговых центрах (за исключением фуд-кортов и фуд-плейсов), смогут принимать посетителей круглосуточно», — говорится в сообщении.

Также изменилась максимальная заполняемость залов в кинотеатрах, цирках, и на концертах — она увеличилась до 50%. В торговых центрах снова могут работать музеи, выставки, театры и ледовые катки.

Кроме того, открываются океанариумы при условии соблюдения стандарта безопасности, а также обеспечения нахождения на 10 квадратных метрах площади не более одного человека.

Еще открываются зоопарки и аквапарки при условии соблюдения ранее установленных условий. При этом до 15 мая продлевается запрет на посещение цирков и театров, организованными группами детей до 16 лет. А проведение спортивных мероприятий численностью более 50 человек будет возможно только после согласования с комитетом по спорту.

Масочно-перчаточный режим в регионе продлен до 15 мая.