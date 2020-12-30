Музеи Петербурга закрыли до 10 января из-за коронавируса

Последним запретили работать до 3 января. Эти меры направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

«Приостановить с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно функционирование организаций для посетителей <…> музеев, музеев-заповедников, организаций выставочной деятельности», — написано в постановлении Министерства культуры.