Музеи Петербурга закрыли до 10 января из-за коронавируса
Музеи в Санкт-Петербурге закрыли на новогодние праздники — до 10 января. Также некоторые ограничения коснутся театров, общепита, выставок. Об этом сообщил Daily Storm.
Последним запретили работать до 3 января. Эти меры направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
«Приостановить с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно функционирование организаций для посетителей <…> музеев, музеев-заповедников, организаций выставочной деятельности», — написано в постановлении Министерства культуры.