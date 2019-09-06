Мутко получил жесткий ответ на критику от Минэкономразвития

Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал Минэкономразвития и главу ведомства Максима Орешкина за плохую поддержку пострадавших от паводка в Тулуне предпринимателей. В министерстве напомнили Мутко о его минимальном участии в решении этой проблемы.

В министерстве пояснили, что им «стоило немало усилий», чтобы добиться выделения нужных средств в максимально короткий срок. Об этом сообщило РИА «Новости».

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Также в Минэкономразвития напомнили, что основную поддержку оказали вице-премьер Антон Силуанов и руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, а участие Мутко в этом вопросе «было минимальным».

5 сентября Мутко выразил свое недовольство работой Министерства экономического развития России с тулунскими бизнесменами, которые пострадали от паводка.

«Минэкономразвития не работает здесь эффективно. Я вчера позвонил (министру экономического развития — прим. ред.) Максиму Орешкину, об этом сказал. Он сказал, что должен остаться на ВЭФ, так как глава государства приезжает. Он сел и уехал. Понимаете?» — заявил Мутко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Его слова приводит РИА «Новости».

Вице-премьер отметил, что уже выделены 500 миллионов рублей, однако никакого решения со стороны министерства до сих пор нет и пострадавшие предприниматели из Тулуна к настоящему моменту не получили ни копейки.