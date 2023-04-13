Общество 13 апреля 2023, 14:42 Мутко доложил Путину о больших перспективах ИЖС в России Мутко: за 2022 год количество ипотеки на ИЖС в России выросло в три раза РИА «Новости»

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Сфера индивидуального жилого строительства в России показывает неплохие темпы развития, в этом есть большая перспектива, заявил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным. За минувший год, по данным главы компании, количество ипотеки на ИЖС выросло втрое, сообщила пресс-служба Кремля.

Мутко отметил, что 33 тысячи кредитов взяли россияне на строительство дома. Пока каждый 10-й дом строится с поддержкой ипотеки.

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«Естественно, мы считаем, что за три-пять лет можно [сделать так], чтобы каждый второй дом [так строился]», — добавил он.

Глава «Дом.РФ» добавил, что серьезные усилия прилагают в сфере лесопромышленного комплекса. Ранее проводилось совещание, чтобы распространить счета эскроу на застройщиков и на подрядчиков, дать возможность распространить проектное финансирование, пояснил Мутко.

«Создали цифровой суперсервис, который позволяет выбрать ипотеку и земельный участок. Вижу здесь очень большую перспективу на индивидуальное жилье», — отметил гендиректор компании.

Отдельно Мутко обратил внимание на вовлечение земли в оборот. За последние несколько лет вовлекли 20 тысяч гектаров неэффективных земель.

«Придумали и такой новый метод вовлечения, как за долю, не за деньги, — когда застройщик берет за долю, а мы берем долей жилья в этом микрорайоне», — заключил он.