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    14 октября 2020, 21:04

    Эксперт рассказал, насколько различаются мутации коронавируса

    Артур Блянихов

    Член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили обсудил с RT, насколько различаются появляющиеся версии коронавирусной инфекции.
    Эксперт рассказал, насколько различаются мутации коронавируса

    «На сегодняшний день ни одна из описанных мутаций принципиально не изменила антигенной презентации вируса, что важно для формирования полноценного иммунного ответа», — заметил специалист.

    По его словам, из этого следует несколько выводов. Первый: иммунная система человека распознает вирус и уничтожает его, в результате чего пациент выздоравливает. Второй: крайне низкая вероятность повторного заболевания COVID-19. Третий: вакцины, действие которых направлено на S-белок вируса, будут эффективны.