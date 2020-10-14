Эксперт рассказал, насколько различаются мутации коронавируса

«На сегодняшний день ни одна из описанных мутаций принципиально не изменила антигенной презентации вируса, что важно для формирования полноценного иммунного ответа», — заметил специалист.

По его словам, из этого следует несколько выводов. Первый: иммунная система человека распознает вирус и уничтожает его, в результате чего пациент выздоравливает. Второй: крайне низкая вероятность повторного заболевания COVID-19. Третий: вакцины, действие которых направлено на S-белок вируса, будут эффективны.