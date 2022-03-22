Мусульманские богословы примут фетву о многоженстве в России

Совет улемов Духовного управления мусульман РФ примет фетву о многоженстве в России. Это нужно, чтобы отрегулировать отношения на случай брака со второй женой, рассказал «Газете.ru» заместитель председателя ДУМ муфтий Ильдар Аляутдинов.

«Многоженством» в исламе можно считать «гражданский брак», в котором мужчина строит отношения с несколькими женщинами. И фетва, то есть заключение по этому вопросу, которое мусульманские богословы примут в ближайшие дни, призвана «отрегулировать отношения» между мужчиной и женщиной в случае, когда мужчина совершает повторный религиозный обряд бракосочетания со второй супругой.

«Наша фетва призвана напомнить людям о семейных ценностях и ответственности, возложенной на каждого из супругов», — пояснил муфтий.

Совет улемов уже не в первый раз обсуждает эту фетву, отметил Аляутдинов. По его словам, вопросу «многоженства» в условиях современной России необходима тщательная проработка. Поэтому в Совете не уверены, что этот вопрос решится уже на этой неделе.

В Русской православной церкви выступали против мусульманского многоженства в России.