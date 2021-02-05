Вакцина от коронавируса, будь она халяльной или нет, важна для человека. Мусульмане России хотят подобрать наиболее подходящую для себя с точки зрения халяльности. Об этом в беседе с «360» сообщил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

«[Проверка] связана с запросами самих прихожан, мусульман», — сказал он.

По его словам, не раз СМИ спрашивали о том, можно ли мусульманам использовать вакцины. Известно, что в некоторых странах, например Малайзии, мусульмане изучали специально вакцины.

Мы со своей стороны решили дать экспертную оценку данной вакцины (Спутник V — прим. ред.). Мы понимаем, что вакцина необходима, нужна. Если бы она была единственной и ее действенность подтвердилось бы, мы не в праве были бы обращаться к запросам. Жизнь, здоровье человека — приоритет. Но так как мы понимаем, что альтернативы есть и внутри нашей страны, и за пределами, естественно нам было важно изучить и понять, какая из них наиболее подходящая для мусульман Ильдар Аляутдинов.

По его словам, запрос о халяльности вакцины отправлен в центр имении Гамалеи, где ее разработали. Там уже заявили, что мусульмане могут использовать этот препарат.

«Предварительно мы понимаем, что эта вакцина для мусульман допустима», —добавил Аляутдинов.

На следующей неделе пройдет совместное заседание богословов и разработчиков вакцины. Тогда должен быть озвучен состав «Спутник V». Духовное управление мусульман России (ДУМ) пока готовит богословско-правовое заключение по этому вопросу. Муфтий Москвы добавил, что аналогичные запросы направлены и по поводу других российских вакцин.

Духовное управление мусульман Татарстана в конце января попросило разработчиков «Спутника V» и вакцины «ЭпиВакКорона» рассказать о составе препаратов, чтобы убедиться в их халяльности.