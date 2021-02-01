Мусульмане попросили проверить российские вакцины на халяльность

Духовные лидеры российских мусульман обратились к разработчикам отечественных вакцин с просьбой. Они хотят знать состав препаратов. По их словам, к ним «поступает много обращений от верующих» из-за ситуации с коронавирусом. Мусульманские ученые собираются вынести богословское решение о разрешении использования вакцин.

Совет богословов Духовного управления мусульман (ДУМ) России запросил у директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга данные о составе вакцины «Спутник V». Зампредседателя совета улемов (богословов), председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что поступает множество вопросов от мусульман о том, разрешена или запрещена вакцина с точки зрения религии. Также проверить российские препараты от коронавируса на халяльность просит и и муфтият Татарстана. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Аляутдинов отметил, что мусульмане раздумывают, вакцинироваться им или нет, поскольку не каждое лекарство «с точки зрения ислама» разрешено. Он процитировал Коран, в котором сказано, что запрещены «мертвечина, кровь, мясо свиньи и всего того, что заколото не с именем Аллаха». По его словам, если вакцина окажется нехаляльной, то совет улемов «не вправе давать однозначные рекомендации». Каждый случай надо рассматривать индивидуально.

«Возможно, для кого-то вакцина окажется жизненно необходимой. В случае, если в препаратах будут обнаружены запрещенные исламом компоненты, Совет улемов ДУМ РФ разработает подробное богословское заключение с разъяснением ситуаций, когда вакцинация будет дозволенной», — подчеркнул он.

Центр имени Гамалеи и научный Центр «Вектор» пока публично не отреагировали на просьбу раскрыть состав препаратов «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Вопрос о халяльности вакцины от коронавируса поднял совет по фетвам ОАЭ еще в конце декабря 2020 года. После этого о кошерности препаратов также заговорили и представители иудеев.