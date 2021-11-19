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    19 ноября 2021, 11:00

    Мусульмане попросили открыть молельные комнаты в метро и торговых центрах Москвы

    Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов попросил открыть больше молельных комнат в общественных местах

    Екатерина Боснак

    Мусульмане Москвы обратились с просьбой открыть больше молельных комнат по городу, чтобы не смущать других граждан во время совершения намаза. Об этом РИА «Новости» сообщил главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

    Автор: Андрей Бок

    «Молельные комнаты появились в аэропортах, хосписах, некоторых медцентрах. Мы пытаемся также договориться с торговыми центрами. В интернете видно, как верующие молятся в переходах метро, поэтому мы ведем переговоры об открытии комнат и в Московском метрополитене», — объяснил он просьбу сообщества.

    Он добавил, что, согласно религиозным соображениям, молитвы должны всегда проходить в строгое время, поэтому церемония на глазах у прохожих — это вынужденная мера из-за отсутствия необходимых для этого помещений.

    Имам подчеркнул, что мусульмане не могут позволить себе отказаться от намазов, а уменьшение их количества возможно только в особенных, редких случаях. По его данным, в Москве проживают около трех с половиной миллионов мусульман, большая часть из них — местные жители.