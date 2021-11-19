Мусульмане попросили открыть молельные комнаты в метро и торговых центрах Москвы

Мусульмане Москвы обратились с просьбой открыть больше молельных комнат по городу, чтобы не смущать других граждан во время совершения намаза. Об этом РИА «Новости» сообщил главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

«Молельные комнаты появились в аэропортах, хосписах, некоторых медцентрах. Мы пытаемся также договориться с торговыми центрами. В интернете видно, как верующие молятся в переходах метро, поэтому мы ведем переговоры об открытии комнат и в Московском метрополитене», — объяснил он просьбу сообщества.

Он добавил, что, согласно религиозным соображениям, молитвы должны всегда проходить в строгое время, поэтому церемония на глазах у прохожих — это вынужденная мера из-за отсутствия необходимых для этого помещений.

Имам подчеркнул, что мусульмане не могут позволить себе отказаться от намазов, а уменьшение их количества возможно только в особенных, редких случаях. По его данным, в Москве проживают около трех с половиной миллионов мусульман, большая часть из них — местные жители.