Общество 23 марта 2024, 16:09 Мусульмане Подмосковья помолятся о пострадавших в Crocus City Hall Муфтий Рушан Аббясов: мусульмане Подмосковья молятся за пострадавших в теракте

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В Московской области мусульмане молятся за пострадавших в теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщил муфтий Рушан Аббясов.

«Разделяя общую боль, во всех мечетях и мусульманских центрах Московской области верующие возносят молитвы за души невинно убиенных людей и за скорейшее выздоровление пострадавших», — сказал он.

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По его словам, мусульмане молятся «о придании сил» родственникам и близким погибших и пострадавших, а также работающим на месте происшествия медикам и спасателям. Муфтий отметил, что в первые часы после теракта в мусульманском центре Красногорска организовали пункт психологической и духовной поддержки. Ее оказывают местные имамы.

«В это скорбное для нас время недруги России не дремлют, распространяя ложную информацию, провоцирующую в соцсетях и мессенджерах», — подчеркнул Аббясов.

Он призвал не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам. Важно сохранить мир и согласие в многонациональной и многорелигиозной стране, сплотиться в противостоянии терроризму и экстремизму, резюмировал он.

Президент России Владимир Путин назвал теракт в Crocus City Hall кровавым и варварским. Он объявил 24 марта днем общенационального траура. Глава государства поблагодарил медиков, пожарных и спасателей, которые работали на месте происшествия.