Мусульмане отпраздновали день рождения пророка Мухаммеда

В ночь на 29 октября мусульмане всего мира отпраздновали Мавлид — день рождения пророка Мухаммеда. Накануне верующих россиян поздравил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

«Поздравляю всех моих единоверцев и сограждан с праздником Рождества пророка Мухаммеда — величайшей личности. Для мусульман нет более любимого существа, кроме пророка. <…> Будьте друг к другу милосердны, чутки, уделяйте внимание тем, кто больше всего нуждается в нашей поддержке: это дети, сироты, вдовы и пожилые люди. Желаю всем счастья, и пусть Всевышний бережет нас», — приводит РИА «Новости» слова поздравления муфтия.

Ранее министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев рассказал, что фонд имени Ахмата Кадырова проведет акцию в честь дня рождения пророка Мухаммеда. Чеченские семьи получат по 100 тысяч рублей, если назовут своих родившихся в течение 29 октября детей в честь пророка, членов его семьи или сподвижников. Эту идею подал глава республики Рамзан Кадыров.

Мавлид отмечают в третий месяц по мусульманскому лунному календарю. Дата этого праздника смещается каждый год на 12 дней вперед.