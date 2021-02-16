Мусульманам Татарстана разрешили привиться от коронавируса

Применение вакцины от коронавируса мусульманами допустимо независимо от состава препарата. Правило ислама утверждает, что обстоятельства крайней необходимости дозволяют запретное. В этом случае речь идет о спасении жизней. Об этом говорится в сообщении Духовного управления мусульман Татарстана.

В организации отметили, что изучили вопрос вакцинации людей во время эпидемии с точки зрения выполнения религиозных правил. Изучив все сведения, Духовное управление пришло к выводу, что вакцинация для защиты населения от коронавирусной инфекции допустима.

«Это заключение выведено на основании Корана и Сунны, многократно заявляющих о ценности человеческой жизни и необходимости ее сохранения как великого дара Всевышнего», — говорится в сообщении.

Духовное управление мусульман Татарстана рекомендовало всем верующим перед принятием решения о вакцинации проконсультироваться с медицинскими специалистами и следовать их советам.

По просьбе духовных лидеров российских мусульман разработчики российских вакцин раскрыли состав препаратов, чтобы верующие могли удостовериться в халяльности лекарств. Богословы пояснили, что многие верующие обращаются к ним с вопросами о том, разрешена ли прививка с точки зрения религии.

В Центре имени Гамалеи, где разработали вакцину от коронавируса «Спутник V», заверили, что в составе препарата нет запрещенных для мусульман компонентов.