Мусульманам Санкт-Петербурга посоветовали отпраздновать Курбан-байрам в узком кругу

Муфтий Санкт-Петербурга Равиль Панчеев призвал мусульман оставаться дома в день Курбан-байрама, который состоится 20 июля. Во многих российских и зарубежных регионах было принято решение провести праздник в онлайн-режиме, написал «Петербургский дневник».

Основная праздничная молитва все же состоится на территории Санкт-Петербургской соборной мечети, но в очень узком кругу. Ведь с момента проведения Ураза-байрама, который пошел в мае, ситуация с коронавирусом стала только хуже. Поэтому, по словам муфтия, в этот день лучше остаться дома в кругу родных и друзей.

«В этом отношении и Всевышний призывает, чтобы мы свои тела держали в здравии и чистоте. Это как раз тот самый призыв с нашей стороны — более взвешенно относиться к своему здоровью, чтобы избежать заражения инфекцией», — сказал Равиль Панчеев.

Муфтий отметил, что благодаря соблюдению правил безопасности в следующем году можно будет провести Курбан-байрам в традиционном формате в мечети.