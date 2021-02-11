Мусульман заверили в халяльности вакцины «Спутник V»

Вакцина «Спутник V» не имеет в своем составе компонентов, которые являются нехаляльными, то есть запретными с точки зрения ислама. Об этом заявил руководитель лаборатории при Центре имени Гамалеи Владимир Гущин.

Мусульмане ранее озаботились соответствием компонентов, используемых в вакцинах от коронавируса, требованиям исламской религии. Верующих особенно волновал вопрос о применении свиного желатина.

Специалист Центра Гамалеи на круглом столе по теме халяльности вакцин от коронавируса заявил, что все компоненты, которые применялись при создании «Спутника V», не являются запретными для мусульман.

Гущин сообщил, что перед встречей ученые посмотрели, какие компоненты запрещает ислам. Он заверил, что ничего из этого в вакцине нет, рассказало РИА «Новости».

«Среды, которые мы используем, являются полностью химически определенными. Там нет компонентов каких-либо животных вытяжек», — сказал Гущин.

Американское издание The Washigton Post ранее назвало российскую вакцину «глобальным успехом». Перед этим агентство Bloomberg также признало «Спутник V» крупнейшим научным прорывом со времен СССР.