Мусорные баки в России научат сообщать о пожарах и накопившихся отходах

Российские специалисты решили совместить масштабную борьбу с мусором и современные технологии. В баки для отходов установят прибор, который будет сообщать коммунальщикам о поджоге или отправит сигнал о том, что бак уже полон.

Новое устройство для мусорных контейнеров разработали специалисты холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». Систему придумали в рамках нацпроекта «Экология», чтобы улучшить действующую систему сбора отходов.

Теперь баки будут оснащать системой «Комплексное управление отходами». Прибор сможет измерять уровень заполненности контейнера и сообщать о начавшемся пожаре, если кто-то его подожжет.

Коммунальные службы смогут следить за информацией в онлайн-режиме и корректировать маршруты спецтехники. Кроме того, специалисты будут видеть, где именно стоит мусорный бак и не перевернут ли он.

«Разработка станет частью проекта „Умный город. Цифровой регион“ и позволит оптимизировать процесс вывоза мусора, а также снизить до 50% эксплуатационные расходы коммунальных служб», — пояснили в Ростехе.

Систему будут внедрять вместе с реализацией мусорной реформы, которая началась в 2019 году.