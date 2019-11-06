Мусорную реформу планируют перенести на год в Петербурге

По информации Коптина, ранее мораторий ввели на 2019 год.

«Но мы будем предлагать продлить его и на 2020 год. Пока слишком много нерешенных вопросов, в частности, еще не актуализирована территориальная схема, которая должна определять все объемы и потоки отходов, сколько и где их образуется, куда их отправляют на обезвреживание и захоронение. Все это требует времени, сейчас город не готов к таким глобальным переменам», — заметил председатель.

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Согласно новым правилам, оплата вывоза и утилизации мусора будет рассчитываться относительно количества зарегистрированных в квартире жильцов, а не относительно ее площади. Единый оператор в регионе займется полным путем отходов. Дмитрий Коптин также добавил, что некоторые российские регионы уже используют новые правила. Однако это изменение оказалось неудачным.

«Сначала регионы утвердили масштабные инвестиционные программы, предусматривающие строительство мусороперерабатывающих заводов, полигонов. Но все это вылилось в резкий рост тарифа за вывоз отходов — от 10% до 50%, потом эти решения пришлось пересматривать. Сейчас регионы корректируют свои инвестпрограммы», — рассказал Дмитрий Коптин.

Издание «Пертербургский дневник» отмечает, что Петербург может продолжить мораторий до 2022 года.