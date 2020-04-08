Мусорка в стенах квартиры. Бабушка в Рыбинске терроризирует весь подъезд

Жители многоэтажки в Рыбинске, Ярославской области стали заложниками пожилой женщины. Свою квартирку в панельке она превратила в мусорный полигон.

По словам соседей, это продолжается уже около восьми лет. 68-летняя женщина проживает в квартире одна. Около ее входной двери летают крупные мухи, бегают тараканы и крысы. В подъезде постоянное зловоние. В самой квартире почти до самого потолка накидан различный мусор.

«Я живу над ней. Окна у меня постоянно закрыты. Выйти на балкон или открыть окно невозможно. Сразу пробивается жуткий запах», — рассказала одна из жительниц подъезда.

Соседи рассказали, что у женщины есть родственники в Москве. Один раз с ними обращались, они помогли — привели в порядок квартиру и вывезли восемь контейнеров с мусором из помещения. Но попросили больше к ним не обращаться, потому что повлиять на нее никак не могут.

Жители пытаются добиться каких-либо действий от властей. Но пока никаких результатов это не приносит.

«Мы давно пытаемся что-то сделать. Наши права, как жителей, нарушаются. Мы не может в такой антисанитарии жить», — пожаловалась соседка.

По ее словам, несколько лет назад им удалось добиться госпитализации пожилой женщины в психоневрологический диспенсер.

«Ее поместили на месяц. Она полечилась, и год два все было нормально. Потом все заново началось. Когда мы повторно обратились — нам сообщили, что социальной опасности она не представляет. Лечение возможно, если она добровольно сама обратится», — добавила жительница дома.

Сейчас жители дома обратились в суд с просьбой выселить 68-летнюю женщину из дома.