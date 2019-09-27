Мусор, сгнившая еда и собачьи фекалии. Хозяйка квартиры раскрыла обман гламурной блогерши

Чен, хозяйка съемной квартиры в Сиане (Китай), где жила гламурная блогер, показала обратную сторону ее шикарных фото. Когда девушка перестала платить за коммуналку и отвечать на звонки, женщина решила прийти к ней домой и узнать, что происходит с ее квартирой. Увиденное повергло Чен в шок.

Квартира была в ужасном состоянии: везде валялся мусор, испортившаяся еда, грязь и собачьи фекалии. Чен была в ужасе и решила запечатлеть весь этот бардак на видео. Позже она разместила ролик в Сети. Женщина отметила, что убираться в этом «свинарнике» отказывались даже клининговые компании.

Ролик быстро набрал популярность и стал вирусным. Фанаты Лисы были в шоке. На страничке гламурной блогерши они привыкли любоваться фотографиями из элитных ресторанов и дорогих банкетов. Многие из подписчиков Лисы начали писать негативные комментарии, говорить о том, что девушка живет фейковой жизнью, а некоторые отписались от ее аккаунта.

Лиса, попав под удар дурной славы, решила реабилитироваться в глазах поклонников и сделала заявление. Девушка извинилась перед хозяйкой квартиры и пообещала убрать все самостоятельно. В свое оправдание Лиса отметила, что была в больнице, а сразу после этого отправилась в командировку, поэтому квартира оказалась в таком плачевном состоянии. Девушка добавила, что не решилась отдать любимую собаку чужим людям на передержку, поэтому решила оставить пса дома.