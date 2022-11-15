Общество 15 ноября 2022, 07:27 Мусор решились сортировать более 50% россиян — опрос Финмаркетплейс «Сравни»: более 50% россиян экономят воду с электроэнергией Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Проблемы экологии волнуют 84% россиян. Таковы результаты опроса специалистов мобильного приложения «Город» и финансового маркетплейса «Сравни», передал RT.

Из них 54% респондентов частично ведут экологичный образ жизни — сортируют мусор, экономят воду и электроэнергию. Также 56% россиян беспокоит загрязнение воздуха, воды и других природных ресурсов, 14% — вырубка лесов, 13% — разрушение озонового слоя и изменение климата.

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Есть 10% россиян, которые темой экологии не интересуются, а 7% переживают только из-за исчезновения некоторых видов животных.

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Из участников опроса 30% экономят воду и электроэнергию, 26% утилизируют батарейки, а у 18% экологических привычек.

Ранее стало известно, что 49% россиян жалеют, что не следили за здоровьем в молодости. При этом 43% опрошенных в возрасте моложе 35 лет не делают ничего, чтобы поддерживать свое здоровье. По словам аналитиков, отношение к себе у россиян резко меняется в связи с постоянными усталостью и плохим самочувствием.