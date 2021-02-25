Мусор из квартиры пенсионерки в Омске пришлось вывозить на трех грузовиках

Соседи пенсионерки в Омске регулярно жаловались на вонь из ее квартиры, в которой набралось столько мусора, что его пришлось вывозить на трех грузовиках. Об этом сообщило управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Омской области.

Управляющая компания обратилась с иском к 63-летней жительнице одного из домов на Сибирском проспекте после регулярных жалоб от ее соседей из-за неприятного запаха, проникающего в подъезд из квартиры на первом этаже. Пенсионерка складировала у себя дома ветошь и бытовой мусор, содержала много кошек. От женщины неоднократно требовали привести жилище в порядок, в итоге дело дошло до суда.

Приставам пришлось нанять для уборки в квартире клининговую компанию. Объемы мусора в квартире оказались так велики, что для их вывоза потребовалось три грузовика. Пенсионерка должна будет возместить ФСПП понесенные расходы. Ее соседи теперь могут вздохнуть свободно.

Адвокат Надежда Ермолаева ранее рассказала, какие действия запрещены в собственной квартире в соответствии с Жилищным кодексом.