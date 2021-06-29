Мушкетер воровского мира скончался от ковида в Петербурге

В Санкт-Петербурге умер старейший вор в законе Валентин Гудиевский, известный по прозвищу Дэртэн. Криминальный авторитет скончался от ковида, сообщил «Петербургский дневник».

Гудиевскому было 83 года. Мушкетер воровского мира умер в городской больнице № 26. Дэртэн попал туда после перенесенного инсульта. Вечером в воскресенье, 27 июня, у него поднялась температура. Гудиевского госпитализировали в тяжелом состоянии. Его доставили в реанимацию. Причиной смерти стал ковид.

Гудиевского называют старейшим «честным вором» в законе. Свое прозвище он получил еще в детстве за умение фехтовать на палках. Его судили за мелкие кражи семь раз, последние две судимости он получил за границей. Летом 1999 года его задержали в Чехии, где заподозрили в краже, но затем отпустили и оправдали. А осенью того же года его задержали в Германии — тоже из-за кражи. Немецкое правосудие обошлось с ним строже: Гудиевского признали виновным и посадили на десять месяцев.

Ранее полиция отказалась признать вором в законе бывшего мужа оперной певицы Марии Максаковой.