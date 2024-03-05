Важное 05 марта 2024, 16:45 МУС выдал ордера на арест двух российских военачальников МУС выдал ордера на арест российских военных Кобылаша и Соколова РИА «Новости»

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Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест командующего Черноморским флотом Виктора Соколова и командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша. Об этом сообщили в пресс-релизе инстанции.

Это связано с «предполагаемыми преступлениями», якобы совершенными военными в контексте украинского конфликта в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

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«Сегодня, 5 марта 2024 года, Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест двоих лиц, господина Сергея Ивановича Кобылаша и господина Виктора Николаевича Соколова», — заявили в пресс-релизе.

Досудебная палата МУС 17 марта выдала ордера на «арест» президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МВД России в ответ объявила в розыск судью МУС Томоко Аканэ.