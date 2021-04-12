Мурманского священника заподозрили в убийстве собаки и отстранили от службы

Накануне в соцсетях появились сообщения, что священник из Апатитов расстрелял собаку Фросю во время тренировки младших групп детских горнолыжных школ в Кировске. Мурманский митрополит отстранил его от службы, сообщило РИА «Новости».

«Животное было застрелено на горнолыжном склоне на глазах у детей. По словам очевидцев, собака почему-то невзлюбила настоятеля прихода и его детей, лаяла на них», — рассказали агентству в епархии.

По данным ГТРК «Мурман», губернатор региона Андрей Чибис поручил своему заместителю Владимиру Евменькову взять под контроль историю с убийством собаки.

Ранее в соцсетях сообщили, что 8 апреля, примерно с 17:10 до 17:20, кто-то застрелил любимицу посетителей горнолыжного комплекса собаку Фросю. Пользователи рассказали, что стрельбу открыл священник из Апатитов с автомобильной стоянки. Хозяин животного написал заявление в полицию, а тело собаки забрали на экспертизу.

В марте неизвестные убили двух собак в Ульяновской области. Одну из них привязали к машине и протащили по селу. Полиция завела уголовное дело.