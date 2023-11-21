Общество 21 ноября 2023, 20:48 Муратов на суде с Минюстом процитировал Толстого Муратов объяснил суд с Минюстом по иноагентству словами Толстого о мракобесах РИА «Новости»

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Замоскворецкий суд начал рассмотрение иска нобелевского лауреата, бывшего главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова* к Минюсту о незаконности его признания иноагентом. Об этом сообщил РБК.

На заседании Муратов заявил, что «каждый должен оказывать сопротивление произволу и мракобесию».

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«Я, конечно, дурак, но верю, что шанс у нас есть. Потому что еще любимый мной Лев Николаевич Толстой верно заметил: мракобесие ужасно, но мракобесы смешны», — сказал он.

Муратов* попал в список иноагентов 1 сентября. Его обвинили в распространении материалов иностранных агентов и использовании зарубежных площадок для формирование негативного отношения к политике России.

Нобелевскую премию мира Муратов* получил в 2021 году за усилия по продвижению свободы слова и информации, а также независимую журналистику.

*Признан иностранным агентом в России.