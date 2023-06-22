Общество 22 июня 2023, 22:28 Мурашко заявил о наличии вакцин для иммунизации населения Херсонщины Глава Минздрава Мурашко: вакцины для иммунизации населения Херсонщины есть в наличии РИА «Новости»

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцины для иммунизации жителей Херсонской области имеются в наличии. Об этом он рассказал по итогам осмотра медучреждений в Самаре, сообщил ТАСС.

«Все вакцины есть в наличии. Совместно работаем с МЧС, Роспотребнадзором, ФМБА — полностью слаженная идет работа», — сказал глава Минздрава.

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Министр добавил, что в регионе идет микробиологический мониторинг и в то же время оказывается помощь плановым и экстренным пациентам. На территорию Херсонщины дополнительно выдвинуты силы и средства федеральных центров, недостатка в лекарственных препаратах нет.

Половина подтопленных домов в Херсонской области уже освободилась от воды после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Свыше 2,5 тысячи местных жителей получили единовременные выплаты от властей. Адресная помощь и эвакуация населения продолжаются.

Ранее член Общественного совета при федеральном агентстве «Росводресурсы», член Общественной палаты Московской области Александр Кумохин назвал главную опасность для жителей Херсонской области из-за подтопления. По его словам, это вода из колодцев, которая может быть заражена.