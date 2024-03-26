Общество 26 марта 2024, 12:51 Мурашко заявил о тяжелом состоянии 22 пострадавших при теракте Мурашко: 22 пострадавших в Crocus City Hall находятся в тяжелом состоянии Freepik

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В больницах в настоящее время остаются 92 пострадавших при террористическом акте в Crocus City Hall, из них 22 находятся в тяжелом состоянии. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В больницах и медицинских учреждения находятся 92 пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall, среди них шестеро детей. В тяжелом состоянии — 22 человека», — сказал он.

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Мурашко отметил, что состояние 34 пострадавших врачи оценили как средней степени тяжести. Состояние еще 27 пациентов улучшилось, их выпишут в ближайшие дни.

Террористический акт в концертном зале Crocus City Hall прошел вечером 22 марта. В него ворвались несколько вооруженных мужчин и открыли огонь по людям в упор, после чего бросили зажигательные шашки. По последним сведениям СК, жертвами теракта стали 139 человек.