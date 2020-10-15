Мурашко заявил, что до 70% работников России пребывают в стрессе

Уточняется, что такие цифры предоставили сотрудники Научного медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины. В скором времени специалисты предсказывают рост этого показателя.

По их словам, после смягчения мер безопасности, введенных из-за распространения COVID-19, многие люди могут столкнуться с состоянием повышенного напряжения при выходе на работу. Еще эксперты подсчитали число человек, которые имеют больше одного фактора риска для неинфекционных заболеваний. Таких граждан оказалось около 80%.

Среди факторов опасности избыточное потребление алкоголя, табака, плохое питание и малоподвижный образ жизни.