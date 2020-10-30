Мурашко вышел на работу после изоляции

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вышел из изоляции и приступил к работе в обычном формате. Сегодня он приехал в Минздрав. Об этом сообщил его помощник Алексей Кузнецов.

«Министр здравоохранения Михаил Мурашко вышел с самоизоляции и вернулся к исполнению обязанностей в очном формате — в министерстве. Три ПЦР-теста на COVID-19 показали отрицательный результат. Сегодня министр провел ряд совещаний с руководством Минздрава России, принял участие в ряде внешних мероприятий», — приводит ТАСС слова Кузнецова.

Ранее Мурашко ушел на карантин из-за того, что у одного из членов его семьи выявили COVID-19. Все это время он работал удаленно, а на публичных мероприятиях главу ведомства представлял его первый заместитель Игорь Каграманян.