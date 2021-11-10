Мурашко: уже 4,5 миллиона россиян ревакцинировались от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что уже 4,5 миллиона россиян прошли процедуру повторной вакцинации от коронавируса. Об этом написал ТАСС.

«Хочу отметить, что 4,5 миллиона граждан уже воспользовались этой возможностью и повторная вакцинация сегодня уже идет», — сказал Мурашко.

Он отметил, что повторная вакцинация важна для обеспечения высокого уровня антител, особенно в условиях распространения нового штамма коронавируса, добавил RT.