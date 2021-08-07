Мурашко: третья волна коронавируса агрессивнее предыдущих

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что третья волна коронавируса в России агрессивнее предыдущих. Причиной стал новый штамм. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Третья волна в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения», — сказал Мурашко.

Ранее ученые смогли найти биомаркер, который может показать, в какой форме заразившийся коронавирусом человек перенесет ковид. Оказалось, что предсказать течение болезни может уровень содержания аминоспирта сфингозина.

Эксперты проверили почти 400 образцов сыворотки крови здоровых людей и пациентов, которые болели ковидом в разной форме тяжести. В итоге они пришли к выводу, что повышенная концентрация сфингозина и кислой церамидазы связаны с бессимптомным течением болезни.

Низкий уровень сфингозина, наоборот, посчитали серьезной предпосылкой к разным проявлениям болезни. Помимо этого, исследователи обнаружили, что у тех, кто перенес COVID-19 с симптомами, уровень сфингозина был до 15 раз ниже, чем у здоровых.