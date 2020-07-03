Мурашко: Россия вернется к обычной жизни не раньше февраля 2021-го

Нормальная жизнь с посещением массовых мероприятий и перелетами по миру вернется в Россию не раньше февраля следующего года. Такое мнение высказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля», — сказал Мурашко в интервью «Интерфаксу».

По его словам, главное сейчас — разорвать цепочку передачи вируса. Он посоветовал продолжить носить в общественных местах маски. Впрочем, в этом случае нужно действовать исходя из обстоятельств. Если рядом немного людей, то можно обойтись и без нее. Также это касается дачи.

Однако, если говорить о закрытых помещениях, оживленных улицах, то лучше носить маску. Она является барьером для сдерживания вируса. При этом нужно не забывать менять индивидуальные средства защиты через каждые несколько часов.

От таких методов можно будет отказаться, когда вирус станет полностью «фармацевтически управляем». В частности, когда появится вакцина. Также важно сейчас выработать коллективный иммунитет.

По последним данным, в России зафиксировано более 660 тысяч случаев заражения коронавирусом. Справиться с инфекцией смогли свыше 9600 больных, умерли — 9863.

Ранее вирусолог заявил, что осенью может прийти вторая волна эпидемии.