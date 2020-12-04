Мурашко: РФ осуждает попытки политизировать вопрос вакцинации от COVID-19

Россия осуждает желание некоторых государств и объединений политизировать вопрос вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр рассказал, что Россия готова сотрудничать с другими странами для повышения доступности вакцин для их граждан. Это можно сделать с помощью локализации производства. Об этом написало РИА «Новости».

«Осуждаем стремление ряда государств и интеграционных объединений политизировать пандемию COVID-19 по целому ряду вопросов, включая вакцинацию населения», — сказал Мурашко в видеообращении на специальном заседании Генассамблеи ООН, которое было посвящено борьбе с коронавирусом.

По его словам, «антисолидарные решения могут отодвинуть время запуска эффективных решений и повысить стоимость спасительных мер».

Глава российского Минздрава напомнил, что Россия зарегистрировала уже две вакцины, еще одна находится на стадии завершающихся клинических исследований. Министр подчеркнул, что крайне важно, чтобы в основу действия российских вакцин легли разные технологии.

«Это позволит нам использовать разные производственные площадки одновременно и быстрее получить необходимое количество доз вакцин», — отметил Мурашко.

Он добавил, что вакцина «Спутник V» уже вышла в гражданский оборот. По его мнению, потенциал ВОЗ надо укреплять.

«Такая работа уже начата, и Россия примет в ней самое заинтересованное и активное участие», — сказал министр.

Ранее стало известно, что венгерские ученые прибыли в Россию для изучения препарата «Спутник V». Они изучат разработку и производство препарата от коронавируса.