Мурашко рассказал об изменениях в жизни людей из-за COVID-19

Коронавирус не принесет радикальных изменений в жизнь людей, но оставит свой отпечаток. Уже сейчас многие с осторожностью здороваются рукопожатием, отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, радикально коронавирус не поменяет привычный образ жизни. При этом пандемия является стрессом, который оставит свой отпечаток. Более того, никто не может гарантировать, что население не столкнется с какими-то следующими вызовами.

«Но думаю, что мы историческую память не разрушим, какие-то приобретенные новые навыки не дадут нам забыть то, что мы делали раньше. Мы к этому стремимся сами, мы интуитивно понимаем, что нужно осторожнее подавать руку», — заявил министр в эфире телеканала НТВ.

Сам Мурашко только 30 октября вернулся к работе в обычном формате после самоизоляции. Глава Минздрава уходил на карантин из-за того, что у одного из членов его семьи подтвердился коронавирус, пишет ИА Nation News. Мурашко перешел на удаленную работу. На публичных мероприятиях главу ведомства представлял его первый заместитель Игорь Каграманян.