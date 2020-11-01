Мурашко рассказал об изменениях в жизни людей из-за COVID-19
По словам Мурашко, радикально коронавирус не поменяет привычный образ жизни. При этом пандемия является стрессом, который оставит свой отпечаток. Более того, никто не может гарантировать, что население не столкнется с какими-то следующими вызовами.
«Но думаю, что мы историческую память не разрушим, какие-то приобретенные новые навыки не дадут нам забыть то, что мы делали раньше. Мы к этому стремимся сами, мы интуитивно понимаем, что нужно осторожнее подавать руку», — заявил министр в эфире телеканала НТВ.
Сам Мурашко только 30 октября вернулся к работе в обычном формате после самоизоляции. Глава Минздрава уходил на карантин из-за того, что у одного из членов его семьи подтвердился коронавирус, пишет ИА Nation News. Мурашко перешел на удаленную работу. На публичных мероприятиях главу ведомства представлял его первый заместитель Игорь Каграманян.