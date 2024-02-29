Общество 29 февраля 2024, 12:00 Мурашко рассказал о состоянии раненных при обстреле ТЦ в Белгороде Мурашко назвал стабильным состояние раненных при обстреле ТЦ в Белгороде РИА «Новости»

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Лечащиеся в Москве жители Белгорода, пострадавшие при обстреле одного из торговых центров города со стороны Вооруженных сил Украины, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщил РИА «Новости» глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Все стабильно», — сказал министр, отвечая на вопрос о самочувствии раненых.

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По данным Минобороны России, 15 февраля средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных ВСУ из РСЗО RM-70 Vampire. Осколками боеприпасов повредило здание торгового центра.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жертвами атаки стали семь человек, включая одного ребенка. Еще 19 человек пострадали. По данным Минздрава России, 14 из них госпитализировали после ЧП.

Двух взрослых и двух детей, раненных при обстреле ТЦ, доставили на лечение в Москву. Пациентов привезли в столицу на поезде.