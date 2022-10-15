Стало известно о состоянии раненных после стрельбы в школе Ижевска | 360°

Общество 15 октября 2022, 16:20 Поделиться Telegram

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Viber Стало известно о состоянии раненных после стрельбы в школе Ижевска Минздрав РФ Мурашко: в больнице остаются 10 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска РИА Новости

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В стационарах остаются десять пациентов, которые пострадали во время стрельбы в ижевской школе. Среди них двое взрослых. Об этом 15 октября сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, слова которого привел ТАСС.

«Сейчас на стационарном лечении 10 человек, включая двоих взрослых», — сказал Мурашко.

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Он отметил, что один из детей находится в крайне тяжелом состоянии. По его словам, еще одна девочка с ранением «заслуживает повышенного внимания». Министр добавил, что остальные пациенты идут на поправку.

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Трагедия в школе №88 в Ижевске произошла 26 сентября. Ее бывший ученик Артем Казанцев открыл стрельбу, после чего свел счеты с жизнью. Стрелок состоял на учете в психоневрологическом диспансере. В результате происшествия погибли 17 человек, среди которых 11 детей. Десятки человек были ранены, из них большая часть — ученики.

Учительницу английского языка Маргариту Сахарных, которая скончалась во время нападения Казанцева, посмертно наградили знаком «Отличник просвещения» министерства просвещения России, сообщила «НСН».

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