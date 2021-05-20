Мурашко рассказал о состоянии детей, госпитализированных после стрельбы в Казани

Два ребенка, которые пострадали при стрельбе в казанской школе №175 на прошлой неделе, по-прежнему остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

«Наибольшую тревогу вызывают два ребенка, состояние их остается тяжелым. Все остальные дети — в состоянии средней степени тяжести», — передало РИА «Новости» слова министра.

Он добавил, что всего на лечении находятся 18 детей в Казани и пять — в Москве. Стрельба в казанской школе № 175 произошла утром 11 мая. Туда пришел 19-летний Ильназ Галявиев, который несколько лет назад учился в этом учреждении. Он убил девять человек, еще 23 человека пострадали. Преступника задержали, он признался в содеянном. Ему предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц.

После случившегося к семьям погибших и пострадавших в казанской школе прикрепили индивидуальных психологов. Специалисты также обошли семьи всех 714 учеников, которые находились в учебном заведении в момент стрельбы. Они осмотрели детей и поговорили с родителями.