Мурашко рассказал, как вакцинация повлияла на ситуацию с эпидемией

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, как вакцинация повлияла на ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС.

По данным RT, он отметил, что регионы с большим охватом вакцинацией показывают заметный прогресс. Ситуация с вирусом в них постепенно нормализуется.

«Здесь нужно, чтобы каждый осознавал, что это ответственность не только за себя, но и за окружающих, за своих друзей, и близких, и старших товарищей», — заключил Мурашко.