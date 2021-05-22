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    22 мая 2021, 19:09

    Мурашко рассказал, как вакцинация повлияла на ситуацию с эпидемией

    Дарья Морозова

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, как вакцинация повлияла на ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным RT, он отметил, что регионы с большим охватом вакцинацией показывают заметный прогресс. Ситуация с вирусом в них постепенно нормализуется.

    «Здесь нужно, чтобы каждый осознавал, что это ответственность не только за себя, но и за окружающих, за своих друзей, и близких, и старших товарищей», — заключил Мурашко.