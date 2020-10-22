Глава Минздрава вспомнил, как создавался сайт стопкоронавирус.рф. По словам Михаила Мурашко, премьер Михаил Мишустин посадил его за компьютер и попросил найти информацию о вирусе.

Все происходило на совещании у Мишустина. Он спросил, где можно увидеть информацию о методических рекомендациях.

«Я сел набирать в компьютере, а он сказал: „Нет, это должно показываться после двух набранных букв“», — рассказал глава Минздрава в интервью для первого российского исследования о последствиях пандемии. Его процитировала радиостанция «Говорит Москва».

После того случая через два дня появился сайт стопкоронавирус.рф. На нем можно найти всю актуальную информацию о распространении и борьбе с COVID-19. Ежедневно там обновляются данные о количестве заболевших, выздоровевших, умерших от коронавирусной инфекции во всех регионах России.

Исследование о последствиях распространения коронавируса провел Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Ученые попытались понять, как пандемия изменила общество, систему здравоохранения, экономику, систему госуправления.