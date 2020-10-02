facebook_pixel
    02 октября 2020, 17:57

    Мурашко рассказал, что важно при борьбе с коронавирусом

    Дарья Морозова

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что самое важное в борьбе с коронавирусом — поведение населения страны. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным RT, он назвал поведение жителей страны «принципиально важным», «чтобы обезопасить себя от заболевания, в том числе сохранить наш привычный образ жизни».

    «Для этого нужно обезопасить себя определенными небольшими мерами», — заключил Мурашко.

    Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала Россию избегать повторного введения жестоких карантинных мер из-за ситуации с коронавирусом.

    Новости SMI.FM