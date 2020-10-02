Мурашко рассказал, что важно при борьбе с коронавирусом

По данным RT, он назвал поведение жителей страны «принципиально важным», «чтобы обезопасить себя от заболевания, в том числе сохранить наш привычный образ жизни».

«Для этого нужно обезопасить себя определенными небольшими мерами», — заключил Мурашко.

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала Россию избегать повторного введения жестоких карантинных мер из-за ситуации с коронавирусом.