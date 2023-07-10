10 июля 2023, 11:29
Мурашко проверил количество вакцины от менингококковой инфекции в Екатеринбурге
Глава Минздрава Мурашко: вакцины от менингококковой инфекции в Екатеринбурге достаточно
Вакцины от менингококковой инфекции в Екатеринбурге достаточно. Об этом сообщил ТАСС глава российского Минздрава Михаил Мурашко в кулуарах выставки «Иннопром-2023».
«Всего достаточно. Только что был в поликлинике», — сказал министр.
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Вспышка менингококковой инфекции произошла среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области уточнило, что всего в городе выявили 15 случаев заражения. Двое заболевших скончались, сообщил RT.
Работников распределительного центра начали вакцинировать от менингококка. В пресс-службе Ozon сообщали 7 июля, что вакцинацию прошло более 550 сотрудников.
После вспышки менингококковой инфекции на складе некоторые екатеринбуржцы отказались забирать посылки с маркетплейса. Однако в Роспотребнадзоре заверили, что заразиться через отправления из распределительного центра Ozon невозможно.
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