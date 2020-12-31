Мурашко подвел итоги года и назвал медработников «национальными героями»

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поздравил медицинских работников с праздниками и назвал их настоящими героями. Также Министр рассказал о планах работы ведомства в 2021 году.

«Медицинский работник стал поистине национальным героем, каждый житель страны ощутил теплоту и заботу с вашей стороны», — заявил Мурашко. Его слова приводятся на официальном сайте ведомства.

В канун Нового года он высказал благодарность всем медицинским работникам — врачам, фельдшерам, работникам скорой помощи, медсестрам и другим специалистам.

«Поздравляю студентов, аспирантов, ординаторов, профессорско-преподавательский состав медвузов и, конечно, фармацевтических работников», — сказал министр.

По его словам, в 2021 году будет много работы. С 1 января в России начнется программа модернизации первичного звена здравоохранения. Министерство сделает все возможное, что бы перевести эту структуру на новый уровень. Также продолжится работа по улучшению диагностики и лечению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Он выразил надежду, что в скором времени диспансеризация возобновится.

Мурашко назвал уходящий год очень напряженным и трудным. Однако можно гордиться сплоченностью людей перед пандемий. Всеобщими усилиями в России получилось мобилизовать систему здравоохранения и не допустить большого роста заболеваемости коронавирусом, быстро решать вопросы с медицинской продукцией и со средствами индивидуальной защиты.

«Чувство особой гордости вызывает прорыв медицинской науки — первой в мире Россия зарегистрировала вакцину для профилактики ковида, которая уже доказала свою высокую эффективность и используется в практике», — заключил глава Минздрава.