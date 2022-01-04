Мурашко подарил билеты на матч «Спартака» участнику «Елки желаний»

Желание тринадцатилетнего мальчика из Астраханской области, ставшего участником акции «Елка желаний» исполнил миниср здравоохранения России Михаил Мурашко. Он подарил ребенку приглашение на матч «Спартака».

В эфире телеканала «Россия 24» Мурашко отметил, что ему очень приятно сделать мальчику «маленький такой сувенир, подарок».

Глава Минздрава заметил, что матч красно-белых будет только во второй половине февраля, но у мальчика уже есть приглашение на эту встречу, места забронированы.

Также в подарок от министра здравоохранения ребенок получил мяч и футболку с автографами футболистов «Спартака».

«Мне кажется, это хорошее дополнение не только к тому, чтобы сходить на матч, но и на память чтобы осталось», — привел ТАСС слова Мурашко.

Всероссийскую новогоднюю акцию «Елка желаний» поддержали сотрудники «Мособлгаза». Они поздравили с Новым годом более 250 воспитанников социально-реабилитационных центров Подмосковья. Подарки получили дети из солнечногорского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Незабудка», детского реабилитационного центра при церкви Пресвятой Троицы в Коломне и других учреждений.