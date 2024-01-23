Общество 23 января 2024, 23:41 Мурашко ответил, сколько детей может родить одна женщина Мурашко назвал индивидуальным вопрос о том, сколько детей может родить женщина Freepik

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Если женщина хочет родить еще одного ребенка, но сомневается из-за состояния здоровья, то ей следует проконсультироваться со специалистом. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в кулуарах форума «Родные-Любимые». Его слова передало РИА «Новости».

В ответ на вопрос, сколько детей может родить женщина, он отметил, что у каждой матери индивидуальная ситуация.

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«Отвечу как врач. Ответ на этот вопрос определяется состоянием здоровья женщины и абсолютно индивидуален. Универсального ответа здесь быть не может», — заявил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая поддержала призыв Мурашко рожать первого ребенка в возрасте 20-25 лет. По ее словам, женщинам не стоит всегда следовать установке, что лучше «получить пять образований, чем родить ребенка».